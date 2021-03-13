«Минимум 20 лет»: родные жертв ДТП на Малышева хотят обжаловать приговор Васильеву

Минимум 20 лет строгого режима, не общего,рассказала Ура.ру одна из родственниц погибшего.
Она подчеркнула, что сторона потерпевших планирует обжаловать приговор в суде и получить материальную компенсацию. Адвокат семьи одного из погибших отметил, что сумма компенсации может достигнуть 14 миллионов рублей.
Пока он полностью не возместит ущерб, он не выйдет по УДО,заявил адвокат.
Напомним, ранее обвинение запросило для Васильева 13 лет колонии, однако жены погибших хотели для виновника максимального наказания. Суд согласился со следствием, что в момент ДТП Васильев был пьян.
Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года. До этого, по версии следствия, Васильев употреблял алкогольные напитки в квартире своего друга, а затем взял ключи от его автомобиля и поехал за выпивкой. На улице Малышева он не справился с управлением и устроил массовое ДТП с четырьмя машинами, стоящими на светофоре. В результате аварии погибли водитель такси и его пассажир. Отец Васильева, полковник Росгвардии сдал анализ на освидетельствование на алкоголь вместо сына, но позже обман вскрылся.