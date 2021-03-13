«Минимум 20 лет»: родные жертв ДТП на Малышева хотят обжаловать приговор Васильеву

Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года. До этого, по версии следствия, Васильев употреблял алкогольные напитки в квартире своего друга, а затем взял ключи от его автомобиля и поехал за выпивкой. На улице Малышева он не справился с управлением и устроил массовое ДТП с четырьмя машинами, стоящими на светофоре. В результате аварии погибли водитель такси и его пассажир. Отец Васильева, полковник Росгвардии сдал анализ на освидетельствование на алкоголь вместо сына, но позже обман вскрылся.