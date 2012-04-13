Депутаты УВЗ «захватили» 4 из 7 комиссий гордумы

Как сообщили нашему корреспонденту работники аппарата гордумы,консультации по возможным кандидатурам председателей постоянных комиссийдлились несколько дней подряд. В результате комиссию по бюджету вновьвозглавил «нейтральный депутат», баллотировавшийся в думу по списку«ЕР», директор «горгаза» Олег Бахтеев. Комиссии по местномусамоуправлению, по горхозяйству, по муниципальной собственности и порегламенту возглавили депутаты Вагонки (Дзержинский район): адвокатВадим Раудштейн, работники УВЗ Андрей Галахов и Андрей Исаев, ВладимирАнтонов («Уралхимпласт»).

Комиссию по соцполитике вновь возглавил профлидер металлургов ВладимирРадаев, а по физкультуре и спорту - директор спорткомплекса«Металлург-Форум» Олег Цветков.

Стоит отметить, чистой победы уралвагонзаводцев тоже не наблюдается. Вкомиссиях депутатов УВЗ замами председателей стали депутаты-металлурги.Исключение не составляет и бюджетная комиссия, где свой портфель замасохранил Вячеслав Горячкин (НТЗМК), который при поддержке ЕВРАЗ-НТМКсовсем недавно претендовал на пост спикера гордумы и проиграл лидерутагильских единороссов Александру Маслову с очень незначительнымотрывом.

Таким образом, только за один день, отмеченный в календаре как памятнаядата начала эпохи космонавтики, к политическо-космическим высотамместного небосклона взлетели сразу 15 депутатов. К двум штатнымдепутатам (спикер и вице-спикер) добавились 7 начальников комиссий и 8их заместителей.

Еще двое, напомним, уже имеют партийные портфели «Единой России» в думеотдельно взятого города – руководитель партгруппы «медведей» хлебопекСтанислав Бойко и его зам педагог Алексей Казаринов. Возможно, такие жепартдолжности в представительном органе власти Нижнего Тагила появятся уэсеров и коммунистов. Или уже появились?

Впрочем, в «заначке» есть еще одна должность, сообщил вчера вечером одинну очень известный депутат. В комиссии по физкультуре и спорту пока нетзаместителя председателя комиссии…