Фракция «справороссов» из трех человек «взяла» комитет в гордуме Нижнего Тагила

В гордуме Нижнего Тагила распределили депутатов по комитетам. Всего вгородском парламенте их семь. Удивительно, но один из комитетов, помуниципальной собственности, градостроительству и землепользованию,возглавил «справоросс» Андрей Исаев.

«Справороссам» специально отдали этот комитет,— считает один изтагильских депутатов.— Вы видели, сколько в Нижнем Тагиле вводят жилья?Меньше, чем в Невьянске, Первоуральске и других городах поменьше нашего.Естественно, торг за посты шел не просто так. Что «единороссы» получиливзамен, пока озвучивать не хочу».