Фракция «справороссов» из трех человек «взяла» комитет в гордуме Нижнего Тагила
«Грамотно ведем подготовку к выборам мэра»,— заявляют «эсеры». Впрочем, скептики думают иначе.
В гордуме Нижнего Тагила распределили депутатов по комитетам. Всего вгородском парламенте их семь. Удивительно, но один из комитетов, помуниципальной собственности, градостроительству и землепользованию,возглавил «справоросс» Андрей Исаев.
Мы грамотно ведем подготовку к грядущим выборам мэра Нижнего Тагилаобъясняет JustMedia.Ru успех своей фракции из трех депутатов АндрейМуринович.
Напомним, ранее Леонид Мартюшев из «Справедливой России» стал заместителем председателя гордумы Нижнего Тагила.
«Справороссам» специально отдали этот комитет,— считает один изтагильских депутатов.— Вы видели, сколько в Нижнем Тагиле вводят жилья?Меньше, чем в Невьянске, Первоуральске и других городах поменьше нашего.Естественно, торг за посты шел не просто так. Что «единороссы» получиливзамен, пока озвучивать не хочу».