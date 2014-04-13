Россель будет лоббировать интересы Нижнего Тагила на федеральном уровне (ФОТО)

Удастся ли Эдуарду Росселю добиться обещанного городу ранее выделения необходимых для завершения работ финансовых средств, неизвестно. Однако в ходе встречи с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым сенатор высказал намерение о лоббировании интересов города на всех доступных ему уровнях влияния. Более того, благодаря протекции высокого гостя нижнетагильский градоначальник получил достаточно лестное личное приглашение на мероприятие федерального значения, куда по чьим-то аппаратным интригам мэра пригласить «забыли».

Визит Эдуарда Росселя в Нижний Тагил начался во второй половине дня с осмотра строящегося многофункционального медицинского центра – госпиталя восстановительных инновационных технологий, куратором которого и фактическим спонсором выступил известный на Урале промышленник, бывший гендиректор корпорации ВСМПО Владислав Тетюхин.

Владислав Тетюхин

Строительство госпиталя, как уже сообщалось, близится к завершению, но для завершения всех работ объекта стоимостью в 4,4 миллиарда рублей требуется решить вопрос о выделении двух денежных траншей в 240 и 300 миллионов рублей. Эдуард Россель пообещал обсудить финансовую проблему лично с губернатором области Евгением Куйвашевым, как только глава региона вернется из кратковременного отпуска, а при необходимости – привлечь внимание к грандиозному проекту руководителей соответствующих федеральных министерств.

Я таких медицинских центров, аналогичных строящемуся сегодня в Нижнем Тагиле, знаю не более четырех. И человек, который курирует этот объект, строит на свои, можно сказать, личные средства – уникальный! Знаете, когда все это закончится, я предложу поставить Владиславу Валентиновичу Тетюхину при жизни, естественно, памятник во весь рост заявил сенатор.

Не надо мне памятник - лучше деньгами помогите полушутя-полувсерьез возразил главный инициатор проекта Тетюхин.

Полюбоваться в уже отстроенных 5 корпусах госпиталя действительно было чем: просторные холлы, оснащенные современным оборудованием процедурные кабинеты, больничные палаты. Недостающие средства, помощь в выделении которых обещали ранее и федеральные, и областные власти, нужны для завершения работ по еще одному корпусу и общежитию для привлеченного иногороднего персонала.

Это такая больница будет – зашел инвалидом, а вышел спортсменом. Тагильской медицине (впрочем, и не тагильской – тоже) об этом только помечтать можно. А если серьезно, сегодня решается вопрос и об обеспечении современного медицинского центра профессиональными кадрами. Мы договорились, что подбор персонала будет идти на конкурсной основе, но так, чтобы снизить риск необоснованного отторжения кадров из местных медучреждений. Да и, честно сказать, не все специалисты необходимого профиля у нас есть поделился глава города.

Гостевой кортеж, включая многочисленных представителей местных и областных СМИ, тем временем переместился на другую городскую стройплощадку – микрорайон «Александровский». Генподрядчиком застройки, напомним, является компания AS Group Investment, выигравшая в прошлом году конкурс на проведение работ. Планируется, что на площадке в 50 гектаров будут возведены 200 тысяч квадратных метров жилых строений плюс вся социальная инфраструктура. При этом стоимость продажи готового жилья составит не более 30 тысяч рублей за единицу площади.

С такой ценой у вас не будет конкурентов, они или уйдут с рынка, или снизят цены авторитетно заметил сенатор.

По словам директора стройфирмы-подрядчика Андрея Патракова, после завершения прокладки всех коммуникаций, ориентировочно – к концу апреля, появится возможность для активизации остальных строительно-монтажных работ. Эдуарда Росселя, профессионального в прошлом строителя, заинтересовали не только вопросы финансового обеспечения проекта, но и особенности технологии ведения работ скоростными темпами.

Сергей Носов, Андрей Патракин и Эдуард Россель

Весь обзор плана застройки микрорайона по разработкам итальянских дизайнеров сенатору показали в выставочном павильоне стройкомпании. При удачном стечении обстоятельств, ввод в эксплуатацию первых домов произойдет в начале 2015 года, заверили строители и пригласили Росселя лично в этом убедиться.

На этом официальная часть визита сенатора СФ и закончилась. По данным наших источников, Эдуард Россель и Сергей Носов в конфиденциальной беседе обсудили вопросы дальнейшего развития и реконструкции горнолыжного комплекса «Гора Белая», перспектив коттеджной застройки деревни Захаровка, расположенной недалеко от ГЛК.

Еще один вопрос, который был обсужден в неофициальной обстановке, участие Сергея Носова в запланированном на следующей неделе мероприятии «Дни Свердловской области в Совете Федерации».

Нам неизвестно, по каким причинам Сергея Константиновича Носова кто-то «забыл» пригласить на эту праздничную церемонию. Эдуард Эргартович (Россель) лично настоял на том, чтобы главу города включили в список приглашенных гостей, и сам сообщил ему об этом заявил один из помощников нижнетагильского мэра.

Фото предоставлены пресс-службой Администрации