За плохие дороги Нижнего Тагила сегодня уволили Александра Полушина, начальника «Службы заказчика городского хозяйства»

Как сообщает источник, Александр Полушин был уволен работодателем в одностороннем порядке, сегодня был его последний рабочий день. Сам Александр Полушин отказался подписывать уведомление об увольнении, поэтому это пришлось сделать Максиму Малахову, начальнику контрольно-ревизионного управления, которому передали все необходимые полномочия.

В 2013 году именно начальник службы заказчика Александр Полушин заключал все муниципальные контракты на ремонт дорог Нижнего Тагила. Тогда было освоено два миллиарда рублей. Практически год спустя дорожное полотно начало разрушаться. Служба заказчика пыталась в суде добиться гарантийного ремонта дорог, но проиграла дело из-за некорректно заполненных документов.

Сейчас, когда с приходом весны проблема тагильских дорог снова встала со всей остротой, Сергей Носов снова потребовал от руководителя службы заказчика отремонтировать дороги по гарантии. Однако тот проигнорировал требование и не подал ни одного иска. Накопившиеся претензии, скорее всего, и привели к увольнению руководителя службы заказчика.

Александр Полушин один из наиболее долго проработавших в мэрии чиновников. В Администрации Нижнего Тагила он появился ещё во времена работы Николая Диденко.

В начале марта в дорожной сфере уже были громкие кадровые перестановки. Тогда Сергей Носов уволил директора МУП «Тагилдорстрой» Александра Тюменцева.