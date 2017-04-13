Администрация президента РФ опровергла свою причастность к так называемому «кремлевскому рейтингу» губернаторов

Внимание общественности и политиков привлек список губернаторов, который появился в журнале «Профиль». Он представляет из себя рейтинг региональных глав, составленный экспертами Центра развития региональной политики. В списке имеется оценка вероятности отставки того или иного губернатора по пятибалльной системе.

Ранее он воспринимался губернаторами, как продукт, согласованный с администрацией президента. Региональным руководителям посоветовали не ориентироваться на этот индекс, так как он не является продуктом деятельности администрации президента, сообщает «Интерфакс».

Рейтинг составлен на основе проведенного опроса, в котором участвовали 100 человек. В их числе - журналисты, политологи, представители органов власти, социологи, общественные деятели. Данный рейтинг не основан на объективной статистике и серьезных социологических исследованиях, демонстрируя при этом лишь поверхностные познания о региональной политике.

Центр развития региональной политики представляет из себя коммерческий проект, осуществляющий социологические исследования и прикладные разработки в сфере избирательных технологий, проводит мониторинги и занимается политическим пиаром. С 2009 года руководит данным центром Илья Гращенков.