Заксобрание Свердловской области осложнило кандидатам в губернаторы процедуру подачи документов на регистрацию

Одна из главных новаций – сокращение временного промежутка для подачи документов на регистрацию до 10 дней во избежание юридических казусов. Теперь документы в облизбиркоме будут ждать не ранее чем за 55 дней до выборов, и не позднее чем за 45 дней до голосования.

Кандидаты от оппозиции уверены, что им может не хватить времени на устранение недостатков в документах. А это, в свою очередь, приведет к отказу в регистрации, пишет Ura.ru. Некоторые остро восприняли нововведения и не стеснялись в выражениях:

На выборах будут не конкурентные кандидаты, а группа мужчин среднего возраста, слегка беременных губернаторством. Мы понимаем, что за муниципальными подписями пойдем к лидеру единороссов Виктору Шептию. И если он увидит, что наш кандидат имеет шанс выйти во второй тур, то отправит его на аборт лидер фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский.