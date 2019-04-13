Антон Шипулин встретился с личным составом ивдельской ИК-63
Сегодня, 17:44ПолитикаФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин провел встречу с личным составом ИК-63 в Ивделе, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
В ходе встречи биатлонист рассказал о своей жизни и поведал планы на будущее, а также ответил на вопросы о достижениях в спортивной карьере.
Напомним, что Антон Шипулин примет участие в довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу. Выбирать претендента на данный пост будут и жители Ивделя.
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