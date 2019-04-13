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Антон Шипулин встретился с личным составом ивдельской ИК-63
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Антон Шипулин встретился с личным составом ивдельской ИК-63

Сегодня, 17:44ПолитикаФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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