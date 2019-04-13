Главе Свердловской области продлили отпуск на семь дней

Согласно указу, чиновники имеют право на получение от трех до 17 дней допотпуска. Глава региона, в свою очередь, может продлить время отдыха на семь дней. Ранее губернатор был лишен данного права.

По словам директора департамента информполитики губернатора Юлии Прытковой, документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ и приравнивает в праве на отдых главу региона с подчиненными.

Данный указ подготовлен в соответствии с Трудовым кодексом и устраняет возникшую в свое время правовую коллизию, когда рядовые госслужащие, депутаты и члены правительства имеют несколько дополнительных дней к отпуску за ненормированный рабочий день, а высшему должностному лицу региона такие дни не установлены. Хотя ненормированность его рабочего дня, на мой взгляд, очевидна, сказала Прыткова.