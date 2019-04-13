Главный юрист Госдумы встретится с депутатами Екатеринбурга
Сегодня, 11:44ПолитикаФото: Официальный сайт Госдумы
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19 апреля состоится встреча главного юриста Госдумы Павла Крашенинникова с депутатами Екатеринбургской гордумы, информирует ИА ЕАН.
По словам спикера гордумы Игоря Володина, взаимодействие депутатов с представителя Госдумы – полезная практика, направленная на совместное обсуждение вопросов. Володин подчеркнул, что реализация проектов в некоторых случаях зависит от поддержки депутатов Госдумы.
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