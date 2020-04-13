Итоги недели: коронавирус в Нижнем Тагиле

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле зарегистрировали случай заболевания коронавирусом. Сначала эксперсс-тест показал положительный результат у жителя Вагонки, а затем пришёл отчёт из свердловской лаборатории. Скоро были зарегистрированы ещё четыре случая заболевания.

В Свердловской области за сутки подтверждено четыре случая заражения коронавирусом

С 10 апреля в Свердловской области вступил в силу указ губернатора Евгения Куйвашева о штрафах за нарушение режима самоизоляции. В городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле, находящихся на улице без уважительной причины граждан будут привлекать к административной ответственности. Сумма штрафа — от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Должностные лица могут быть наказаны на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле полиция раздает жителям памятки о соблюдении режима самоизоляции

Если хотите посмотреть, как ограничения на перемещения по городу сказали на облике города, можете посмотреть в нашем материале.

Полная изоляция, день двенадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Фонд «Петербургская политика» опубликовала рейтинг российских регионов за март. Согласно исследованию ФПП, Свердловская область получила 5,7 балла и вошла в список пониженной устойчивости.

Свердловская область вошла в рейтинг регионов с низким «вирусным суверенитетом»

После введения оплачиваемых работодателем «коронавирусных каникул» владельцы малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле рассказали, что вкупе с ограничением на работу, это поставило их на грань закрытия. Что на этот счёт думают сами работники?

В Тагиле бизнесмены жалуются на «коронавирусные каникулы». Что говорят их работники?

Также на прошлой неделе режим самоизоляции сказался и на работе школ. Там во время эпидемии уроки должны были проходить онлайн, но вышло всё как-то не слишком удачно.

«Всё виснет и глючит». Как в тагильских школах прошёл первый день онлайн-обучения

Введение режима самоизоляции поменяло образ жизни людей. Многие жалуются, что лишены привычных радостей и условий для досуга. Но некоторым тагильчанам вынужденное заточение дома пришлось по нраву.