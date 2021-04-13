130 случаев «COVID-19» зарегистрировано за сутки в Свердловской области

130 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Свыше 280 заразившихся коронавирусом находятся в госпиталях Среднего Урала в тяжелом состоянии Новые случаи выявили у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижних Серег, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов. За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 84 213 с лучаев COVID-19 В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 282 пациента. В России за сутки выявлено 8 173 случаев коронавируса в 83 регионах страны. За время эпидемии ковид подтвержден у 4 657 883 жителей страны. Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 77,5 тысячи человек 135 свердловчан выписали из больниц региона за минувшие 24 часа. Общее число выздоровевших — 77 559 человек. Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 281 776, из них 9 611 пациентов было выписано за минувшие сутки. 16 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки За время эпидемии зарегистрировано 2 863 летальных случая. В России зафиксировано 103 601 летальный исход, из них 338 человек умерли за последние 24 часа.

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