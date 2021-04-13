«Малахитовая линия» Нижнего Тагила признана одним из лучших путеводителей в России

Туристический проект «Малахитовая линия» не раз был оценен на всероссийском уровне. В этот раз он награжден дипломом победителя в номинации «Туристское SMART-приложение». Также приложение стало лауреатом премии в номинации «Аудиопутеводитель». Запись голоса гида проходит туристов по 30 объектам пешеходного маршрута Нижнего Тагила.