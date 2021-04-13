«Малахитовая линия» Нижнего Тагила признана одним из лучших путеводителей в России

«Малахитовая линия» Нижнего Тагила признана одним из лучших путеводителей в России
Сегодня, 07:49ПолитикаФото: 2gis.ru
Маршрут «Малахитовая линия» Нижнего Тагила признан одними из лучших в стране по итогам профессионального конкурса путеводителей.

Награду получило приложение и аудиогид маршрута «Малахитовая линия» от Центра развития туризма Нижнего Тагила. Данный конкурс «MAP.GUIDE.SMART& GO TO RUSSIA-2020» прошел между путеводителями, туристскими картами и SMART приложениями по всей России, сообщается в группе «[ТТ] Я НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте».

Туристический проект «Малахитовая линия» не раз был оценен на всероссийском уровне. В этот раз он награжден дипломом победителя в номинации «Туристское SMART-приложение». Также приложение стало лауреатом премии в номинации «Аудиопутеводитель». Запись голоса гида проходит туристов по 30 объектам пешеходного маршрута Нижнего Тагила.

Мобильное приложение «Малахитовая линия» доступно для любого пользователя и включает аудиогид, карту и три вида квестов. «Тайна Малахитовой линии», «Тайна утерянных артефактов» и «100-летие отечественного танкостроения», - эти квест-игры, раскрывающие историческую сторону города. В 2021 году планируется разработка еще одного квеста, который будет посвящен 275-летию уральской лаковой росписи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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