Тагильчанам запретили выход на лед

В постановлении администрации Нижнего Тагила от 13 апреля также рекомендовано начальнику городского Управления образования Удинцевой организовать профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед.
Кроме того, организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на водоемах рекомендовано руководителям организаций, учреждений и предприятий Нижнего Тагила.
Напомним, сотрудники свердловского МЧС продолжают подготовку к весеннему паводку. По прогнозам специалистов «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля.