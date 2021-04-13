Тагильчанам запретили выход на лед

С 14 апреля тагильчанам запретили выход и выезд на лед на всех водоемах муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

В постановлении администрации Нижнего Тагила от 13 апреля также рекомендовано начальнику городского Управления образования Удинцевой организовать профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед. Кроме того, организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на водоемах рекомендовано руководителям организаций, учреждений и предприятий Нижнего Тагила. Напомним, сотрудники свердловского МЧС продолжают подготовку к весеннему паводку. По прогнозам специалистов «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля. Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области

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