Больше недели перенесшую инсульт 46-летнюю женщину ищут в Екатеринбурге

Больше недели перенесшую инсульт 46-летнюю женщину ищут в Екатеринбурге
Больше недели перенесшую инсульт 46-летнюю женщину ищут в Екатеринбурге
Сегодня, 13:15ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Со 2 мая полиция и волонтеры ищут Наталью Владимировну Харину, которая ушла с работы в Екатеринбурге, чтобы поехать в Алапаевск, и до настоящего времени не вернулась домой.

По данным поисковиков, пропавшая еще 2 мая жительница Екатеринбурга перенесла инсульт, а также страдает эпилепсией.

В день исчезновения женщина ушла с работы на вокзал, чтобы отправиться в Алапаевск, но бесследно исчезла.

Родственники искали ее самостоятельно, но в итоге обратились в поисковые отряды. Мы связывались с нашими коллегами из «Лизы Алерт», они тоже ищут женщину, но пока безрезультатно, рассказали E1 в поисковом отряде «Прорыв».

Волонтеры проверяют больницы, так как женщина недавно перенесла инсульт и имеет другие заболевания.

Приметы Натальи Хариной: среднего телосложения, рост 160 сантиметров, карие глаза, черные волосы. В день пропажи была одета в черную футболку, темные штаны и кроссовки, черную кепку.

а момент пропажи была одета: футболка чёрного цвета, фартук чёрного цвета, тёмные штаны, кросовки, кепка чёрного цвета.Особые приметы: на запястьях обеих рук шрамы от ожогов.

Сообщить информацию о местонахождении пропавшей можно на линию 02 или в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: 8 900 044 02 20.

Напомним, в селе Покровское Артемовского городского округа с 6 мая ведутся поиски Елены Николаевны Першиной. Женщину разыскивают органы внутренних дел и поисковые отряды.

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