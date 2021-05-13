Больше недели перенесшую инсульт 46-летнюю женщину ищут в Екатеринбурге

Со 2 мая полиция и волонтеры ищут Наталью Владимировну Харину, которая ушла с работы в Екатеринбурге, чтобы поехать в Алапаевск, и до настоящего времени не вернулась домой.

По данным поисковиков, пропавшая еще 2 мая жительница Екатеринбурга перенесла инсульт, а также страдает эпилепсией. В день исчезновения женщина ушла с работы на вокзал, чтобы отправиться в Алапаевск, но бесследно исчезла. Родственники искали ее самостоятельно, но в итоге обратились в поисковые отряды. Мы связывались с нашими коллегами из «Лизы Алерт», они тоже ищут женщину, но пока безрезультатно, рассказали E1 в поисковом отряде «Прорыв». Волонтеры проверяют больницы, так как женщина недавно перенесла инсульт и имеет другие заболевания. Приметы Натальи Хариной: среднего телосложения, рост 160 сантиметров, карие глаза, черные волосы. В день пропажи была одета в черную футболку, темные штаны и кроссовки, черную кепку. а момент пропажи была одета: футболка чёрного цвета, фартук чёрного цвета, тёмные штаны, кросовки, кепка чёрного цвета.Особые приметы: на запястьях обеих рук шрамы от ожогов. Сообщить информацию о местонахождении пропавшей можно на линию 02 или в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: 8 900 044 02 20. Напомним, в селе Покровское Артемовского городского округа с 6 мая ведутся поиски Елены Николаевны Першиной. Женщину разыскивают органы внутренних дел и поисковые отряды. Поиски 55-летней женщины начались в Свердловской области

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