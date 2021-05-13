После смерти астматика в Екатеринбурге проверят скорую помощь

После смерти 31-летнего мужчины, у которого в одном из цветочных магазинов Екатеринбурга случился приступ астмы, проводят проверку скорых прокуратура и Следственный комитет.

Инцидент, случившийся вечером 11 мая на улице Мостовая в Екатеринбурге, где молодой мужчина — астматик скончался, так и не дождавшись помощи медиков, стало поводом для проверки прокуратуры и СКР. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в том числе, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками «скорой помощи» для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета. Известно, что внутреннее расследование организовано и в областном минздраве. Напомним, 11 мая врачи в Екатеринбурге не успели спасти 31-летнего мужчину, у которого случился приступ астмы. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали скорую, а по приезду медиков обвинили их в нерасторопности и преступной халатности. «Я не хочу умирать»: врачи не успели спасти 31-летнего астматика в Екатеринбурге

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