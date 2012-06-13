Глава Нижнего Тагила не исключает, что новым мэром может стать экс-директор НТМК Сергей Носов

В августе должно было состояться выездное заседание областного правительства, где планировалось обсудить и принять программу развития города на период до 2015 года. Я уже встречалась с новым губернатором, и он пообещал, что этот вопрос будет обсуждаться после формирования нового правительства. Я понимаю, ему (Куйвашеву) сегодня трудно, но еще сложнее нам, ибо речь идет о будущем Нижнего Тагила. Я же хочу передать город в надежные руки сообщила сегодня градоначальница.

Валентина Исаева не исключает, что новым мэром города может стать экс-директор НТМК Сергей Носов, с которым у нее всегда были добрые взаимоотношения, но категорически отрицает версию о каких-либо переговорах с ним. Могут рассматриваться, как возможные кандидаты в мэры, и ее нынешние заместители в администрации Вячеслав Данилов, Юрий Кузнецов и Андрей Ларин. Именно их, уточним, глава Нижнего Тагила открыто назвала своими преемниками еще в декабре 2008 года.

Я своего мнения не меняла. Но если говорить о Носове, то мне эта кандидатура интересна. Я ведь его очень хорошо знаю, он много делал для города, когда была возможность управлять финансами предприятия. Думаю, он будет более требователен к вышестоящим властям. Я с этим связываю очень большие надежды. Впрочем, моего мнения пока никто официально и не спрашивал прокомментировала предвыборную ситуацию в городе госпожа Исаева.