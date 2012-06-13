Валентина Исаева на пенсию не собирается – у нее другие планы

Как выяснилось, глава второго по величинеобластного города, которыйсвердловский экс-губернатор еще недавно обещал превратить в промышленную столицу Среднего Урала,уходить на заслуженный отдых все-таки не собирается. Если новый тагильскиймэр попросит какую-либо помощь или поддержку, В.Исаева готова работать с ним на любых условиях, хотя… «Я с 17 лет работаю, мне не страшно и преподавательской деятельностью заняться, и в музей простым экскурсоводом пойти», - заявила мэр.

А еще, поделилась с автором теперь уже личным событием в жизни Исаева,завтра будут готовы документы на приобретенную недвижимость. Но не в Чехии, как утверждали в кулуарах мэрские чиновники, а ближнем пригороде – домик 1986 года рождения в коллективном саду, 8 соток землив придачу, плюс еще где-то участок под картошку. Все «добро» оформлено на дочь Юлию, работающуюв аппарате городской думы рядовым специалистом.Мама владелицы огородного имениянамерена ездить туда регулярно на общественном транспорте.