Украина подала меморандум против России в Международный суд ООН
13 июня, 11:05Политика
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12 июня 2018 года Украина подала меморандум в Международный суд ООН.
В документе описаны допущенные Российской Федерацией нарушения Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
В меморандуме содержится невероятное для практики суда количество доказательств отметил президент Украины Петр Порошенко.
Документ содержит 17,5 тысяч страниц, сообщает газета «Новые Известия».
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