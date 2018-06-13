Владимир Путин утвердил состав своей администрации

Посты помощников президента займут Владислав Сурков, Владимир Ушаков, Андрей Фурсенко, Дмитрий Шальков, Анатолий Серышев.

На должность советников президента Путин назначил Михаила Федотова и Вениамина Яковлева. Владимир Толстой и Александра Левицкая сохранят за собой должности, также этот пост займет Антон Кобяков и сохранит Сергей Глазьев.

Дмитрий Песков будет выполнять обязанности пресс-секретаря. Михаил Кротов станет полномочным представителем главы РФ в Конституционном суде, полномочным представителем президента в Совфеде назначен Артур Муравьев, в Государственной Думе - Гарри Минх.

По информации, размещенной на сайте Кремля, глава государства провел серию отставок. С поста советника президента по развитию интернета снят Герман Клименко. Также свои посты потеряли Евгений Школов, Сергей Григоров и Владимир Кожин, которые ранее были помощниками президента.