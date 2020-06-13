Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально вошел в партию «Единая Россия»
Сегодня, 12:12ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому вручили билет партии «Единая Россия», сообщается в пресс-службе отделения Свердловской области «Единой России».
Сюжеты: Екатеринбург
Секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий на митинге в честь работы волонтеров в условиях пандемии, выразил благодарность главе Екатеринбурга Александру Высокинскому за поддержку волонтерского движения. Шептий заявил, что многое в организации работы волонтеров-активистов было сделано непосредственно властями города. Вручение билета означает, что Высокинский стал участником партии «Единая Россия».
Напомним, мэр свердловской столицы занимает свой пост с 2018 года. Предыдущие два года он осуществлял работу заместителя губернатора Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей