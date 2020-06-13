Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально вошел в партию «Единая Россия»

Секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий на митинге в честь работы волонтеров в условиях пандемии, выразил благодарность главе Екатеринбурга Александру Высокинскому за поддержку волонтерского движения. Шептий заявил, что многое в организации работы волонтеров-активистов было сделано непосредственно властями города. Вручение билета означает, что Высокинский стал участником партии «Единая Россия».