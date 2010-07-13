Свердловская Область и Южная Осетия подпишут договор о сотрудничестве

Об этом сообщил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин на встрече с министром по делам ГО и ЧС республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.

Стороны планируют взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в сфере туризма, сообщили ИТАР-ТАСС в департаменте информации свердловского губернатора. Бибилов в свою очередь поблагодарил жителей области за помощь в восстановлении инфраструктуры республики.

С осени 2008 года предприятия и жители Среднего Урала собрали около 70 миллионов рублей гуманитарной помощи для пострадавшей от военных действий страны. На эти средства в Цхинвале было построено пожарное депо на четыре расчета. Торжественное открытие пожарной части планируется осенью.