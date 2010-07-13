Завтра Медведев и Меркель прилетят в Екатеринбург
13 июля 2010, 10:06ПолитикаОльга
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Прилет в Екатеринбург президента РФ Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель ожидается 14 июля во второй половине дня, сообщает Накануне.ru.
Однако на этот день мероприятий в рамках форума "Петербургский диалог" с участием первых лиц двух государств не запланировано.
14 июля на площадке УрФУ начнутся основные мероприятия "диалога". Так, состоится форум мероприятия и подиумная дискуссия с участием председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова, пройдут заседания рабочих групп по темам: "политика", "экономика", "гражданское общество", "образование, наука и здравоохранение", "культура", "СМИ" и другим.
Все дискуссии будут проводить признанные эксперты – дипломаты, ученые, деятели культуры и искусства.
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