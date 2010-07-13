Завтра Медведев и Меркель прилетят в Екатеринбург

Однако на этот день мероприятий в рамках форума "Петербургский диалог" с участием первых лиц двух государств не запланировано.

14 июля на площадке УрФУ начнутся основные мероприятия "диалога". Так, состоится форум мероприятия и подиумная дискуссия с участием председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова, пройдут заседания рабочих групп по темам: "политика", "экономика", "гражданское общество", "образование, наука и здравоохранение", "культура", "СМИ" и другим.