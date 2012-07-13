Сегодня Сергей Носов приехал в Нижний Тагил
13 июля 2012, 13:50Политика
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Точной программы визита нет даже на НТМК, к которому Сергей Константинович имел в прошлом непосредственное отношение, сообщили в Информационно-аналитическом отделе Администрации Нижнего Тагила.
По информации агентства «Уралполит.Ru», Сергей Носов будет проводить в Нижнем Тагиле бОльшую часть времени. Эта работа станет некой подготовкой к следующему посту, мэра города. Сергей Носов уже подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы Нижнего Тагила, но решение, станет ли он мэром, целиком и полностью зависит от самих тагильчан.
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