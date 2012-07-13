Сегодня Сергей Носов приехал в Нижний Тагил

По информации агентства «Уралполит.Ru», Сергей Носов будет проводить в Нижнем Тагиле бОльшую часть времени. Эта работа станет некой подготовкой к следующему посту, мэра города. Сергей Носов уже подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы Нижнего Тагила, но решение, станет ли он мэром, целиком и полностью зависит от самих тагильчан.