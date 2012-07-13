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Сергей Носов был назначен на должность вице-губернатора Свердловской области еще 11 июля. Осенью он будет баллотироваться в мэры Нижнего Тагила
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Сергей Носов был назначен на должность вице-губернатора Свердловской области еще 11 июля. Осенью он будет баллотироваться в мэры Нижнего Тагила

13 июля 2012, 13:20ПолитикаВалерия Лошкарева
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