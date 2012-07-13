Сергей Носов был назначен на должность вице-губернатора Свердловской области еще 11 июля. Осенью он будет баллотироваться в мэры Нижнего Тагила
13 июля 2012, 13:20ПолитикаВалерия Лошкарева
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По данным информационных агенств области, назначение Сергея Носова на этот высокий политический пост произошло еще 11 июля, а вчера его представили администрации губернатора.
Интересно, что интрига о его назначении держалась максимально долго, и еще вчера на выставке «ИННОПРОМ» Сергей Константинович опроверг информацию о предложении ему кресла вице-губернатора.
Новый вице-губернатор рассказал журналистам, что осенью будет претендовать на кресло мэра Нижнего Тагила и, в случае победы, покинет нынешний пост. Известно, что Сергей Носов уже приступил к своим непосредственным обязанностям.
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