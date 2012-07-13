Сергей Носов опроверг предложение быть вице-премьером губернатора Куйвашева и рассказал о намерениях посетить Нижний Тагил (ВИДЕО)

Носов заявил, что не вел никаких переговоров по поводу трудоустройства вправительство Свердловской области, зато не исключил своего участия ввыборах мэра Нижнего Тагила, о чем Накануне.RU писало ранее. СергейНосов рассказал, когда вновь приедет в город, с которым его связываетдлительный этапкарьеры. Приводим полный текст интервью.