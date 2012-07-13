Сергей Носов опроверг предложение быть вице-премьером губернатора Куйвашева и рассказал о намерениях посетить Нижний Тагил (ВИДЕО)
13 июля 2012, 09:52ПолитикаВалерия Лошкарева
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Возвращение Сергея Носова на Урал состоялось и получилось сенсационным. Он появился на выставке «ИННОПРОМ», журналисты застали его за общением с сенатором Аркадием Чернецким.
Носов заявил, что не вел никаких переговоров по поводу трудоустройства вправительство Свердловской области, зато не исключил своего участия ввыборах мэра Нижнего Тагила, о чем Накануне.RU писало ранее. СергейНосов рассказал, когда вновь приедет в город, с которым его связываетдлительный этапкарьеры. Приводим полный текст интервью.
Вопрос: Расскажите, Вы какую-то структуру здесь представляете или приехали в качестве почетного гостя?
Сергей Носов: В качестве гостя.
Вопрос: А что интересно посмотреть?
Сергей Носов: Я только начал, не успел.
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