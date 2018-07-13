Новые члены Общественной палаты утверждены в Свердловской области

При формировании итогового списка комитет ориентировался на результаты рейтингового голосования, которое проводилось при предварительном отборе кандидатов. Добавим, что речь пока идёт о замене 50% состава. Другие члены будут утверждены губернатором.

Так, согласно объявленным результатам, в список регионального парламента вошли следующие лица: Феликс Бадаев, Александр Бухгамер, Владимир Винницкий, Елена Зверева, Алексей Киселев, Борис Колесников, Лариса Крапивина, Шлема Спектор, Юрий Судаков, Евгений Тетерин, Ирина Левина, Сергей Павленко, Михаил Сафронов, Владимир Щелоков.

В руководстве рабочей группы по отбору членов палаты отметили, что всего в 2018 году было подано 43 заявления. Это является беспрецедентным количеством, уверяет вице-спикер Общественной палаты Анатолий Сухов.