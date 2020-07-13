Стали известны кандидаты на довыборы в гордуму Нижнего Тагила
Партия «Справедливая Россия» выдвинула в качестве кандидата на довыборы в Нижнетагильскую гордуму директора муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергея Шамшурова. От «Единой России» заявился директор спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков, сообщает АН «Между строк».
Довыборы в гордуму пройдут в сентябре. Шамшуров будет участвовать в выборах по округу № 10, который граничит со школой № 3. Ранее этот округ представлял Андрей Обельчак. По словам председателя думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонида Мартюшёва, в 2017 году Сергей Шамшуров шёл по списку партии третьим, тогда в думу попали два человека.
На конференции «Справедливой России» присутствовали 32 делегата, провели ее под открытым небом.
От «Единой России» выдвинули директора спортшколы «Юпитер» Александра Долгорукова, от КПРФ будет избираться лидер партийной ячейки Михаил Бояркин. Активистка ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва — кандидат от партии «Яблоко».
Напомним, довыборы в городскую думу решили провести после того, как в марте Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий.