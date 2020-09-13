Администрацию уральского города подозревают в агитации через бюджетников

Коммунистка утверждает, что в школе одного из городов Свердловской области раздали адресные листовки с указанием проголосовать за местного самовыдвиженца Леонида Ремезова.
Я считаю, что городские власти используют все возможные способы агитации. Задействуют административный ресурс. В листовках указан адрес, фамилия родителя и ребенка и указание проголосовать за единоросса, говорит оппозиционерка.
В областном избиркоме сообщили, что жалобы на нарушения хода выборов не поступали.
Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня проходят довыборы в городскую Думу. Избираются шесть кандидатов на одно место. По информации нижнетагильского избиркома явка составляет 8,70%, отдали свои голоса на участках 1651 человек.