Администрацию уральского города подозревают в агитации через бюджетников

Администрацию уральского города подозревают в агитации через бюджетников

Сегодня, 16:05ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Администрация свердловского города использует бюджетников для распространения агитационных листовок, пишет Ура.ру со ссылкой на оппозиционерку Наталью Крылову.

Коммунистка утверждает, что в школе одного из городов Свердловской области раздали адресные листовки с указанием проголосовать за местного самовыдвиженца Леонида Ремезова.

Я считаю, что городские власти используют все возможные способы агитации. Задействуют административный ресурс. В листовках указан адрес, фамилия родителя и ребенка и указание проголосовать за единоросса, говорит оппозиционерка.

В областном избиркоме сообщили, что жалобы на нарушения хода выборов не поступали.

Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня проходят довыборы в городскую Думу. Избираются шесть кандидатов на одно место. По информации нижнетагильского избиркома явка составляет 8,70%, отдали свои голоса на участках 1651 человек.

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