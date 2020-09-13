В Нижнем Тагиле закрылись избирательные участки

Избирательные участки начали свою работу в 8.00 утра. В голосовании в Нижнем Тагиле принимали участие шесть кандидатов. Это самовыдвиженец Сергей Бердников, Александр Долгоруков от «Единой России», Сергей Бурлай от партии ЛДПР, Михаил Бояркин от КПРФ, Надежда Журавлева от «Яблока», Сергей Шамшуров от «Справедливой России». Один из самовыдвиженцев Александр Иванов, снял свою кандидатуру.