В Нижнем Тагиле закрылись избирательные участки, на которых проходило голосование по довыборам в городскую думу по 10 одномандатному округу.

На избирательном участке 2216 явка избирателей на 19.00 составила 213 человек, что составляет около 13% от числа избирателей. Нарушений не было,сообщила TagilCity.ru секретарь комиссии в школе №33 Наталья Кропотухина. Photo: tagilcity.ru Сейчас проводится подсчет голосов. Присутствуют наблюдатели от партий, они контролируют честность процесса, чтобы не возникало прецедентов. Число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией - 1880. 98 граждан проголосовали досрочно, сегодня в помещении свой голос отдали 136 человек,рассказала TagilCity.ru Анна Семикина, председатель избирательной комиссии на участке 2213. Подсчет голосов Photo: tagilcity.ru В Свердловской области сегодня прошел единый день голосования. По данным регионального избиркома, всего в Свердловской области проголосовали 17,4% избирателей, а именно 21 974 человека. Свои голоса на довыборах депутата Заксобрания отдали 6,22% граждан, явка составила 7 852 человек. Рекордную явку зафиксировали на выборах депутатов Думы Махнёвского муниципального образования четвертого созыва, а именно 46,5% или 2 251 человек. Избирательные участки начали свою работу в 8.00 утра. В голосовании в Нижнем Тагиле принимали участие шесть кандидатов. Это самовыдвиженец Сергей Бердников, Александр Долгоруков от «Единой России», Сергей Бурлай от партии ЛДПР, Михаил Бояркин от КПРФ, Надежда Журавлева от «Яблока», Сергей Шамшуров от «Справедливой России». Один из самовыдвиженцев Александр Иванов, снял свою кандидатуру. Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?

