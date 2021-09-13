Депутаты Пырин, Романов и Кручинин чаще других пропускали заседания гордумы Тагила

Депутаты Пырин, Романов и Кручинин чаще других пропускали заседания гордумы Тагила
Депутаты Пырин, Романов и Кручинин чаще других пропускали заседания гордумы Тагила
Сегодня, 14:25ПолитикаФото: 1MI
Экс-директор по персоналу НТМК Алексей Пырин, гендиректор ООО «ВСМПО-посуда» Михаил Кручинин и замдиректора УК «Созвездие» Кирилл Романов чаще других депутатов пропускали заседания Городской думы Нижнего Тагила.

Информация о посещаемости за первое полугодие появилась на сайте гордумы.

Фото:Нижнетагильская городская дума

Все шесть заседаний пропустил Алексей Пырин — экс-директор по персоналу и соцвопросам Дивизиона Сибирь в холдинге ЕВРАЗ. В 2019 году бывший председатель гордумы уехал из города и занял руководящую должность на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа.

Алексей Анатольевич Пырин
Фото:Нижнетагильская городская дума

Михаил Кручинин пропустил три из шести собраний. В органе самоуправления он входит в состав двух комиссий: по экономической политике и бюджету; по городскому и жилищному хозяйству и ЖКХ. Как указано в отчете, причиной стали рабочие вопросы.

Михаил Владимирович Кручинин
Фото:Нижнетагильская городская дума

Кирилл Романов не явился на собрание 25 февраля, так как был в отпуске. Еще два заседания депутат пропустил из-за работы.

Кирилл Павлович Романов
Фото:Нижнетагильская городская дума

В гордуме города Романов является членом комиссии по развитию предпринимательства, муниципальной собственности, градостроительства и землепользования. Также входит в состав комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Не пропускали заседания Нижнетагильской гордумы в 2021 году председатель комиссии по вопросам ЖКХ Руслан Юсупов; председатель комиссии по предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Константин Швецов; председатель гордумы Вадим Раудштейн.

В этом году на всех заседаниях думы Нижнего Тагила присутствовали 15 из 28 депутатов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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