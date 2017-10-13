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Новости Нижнего Тагила

Свердловский депутат Госдумы Александр Бурков досрочно сложил свои полномочия

13 октября 2017, 20:00Добавить новость
администрация,политика,Россия,Свердловская область,Госдума,Александр Бурков,Справедливая Россия,омская область,губернатор
Госдума Российской Федерации 13 октября провела заседание, по результатам которого свердловский депутат Александр Бурков досрочно был снят со своего поста.

Полномочия депутата были досрочно прекращены из-за нового назначения. Напомним, ранее Александр Бурков получил должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.

 

Ранее депутат был избран от партии «Справедливая Россия». Лидер фракции отметил, что на следующей неделе будет решен вопрос о том, кто займет освободившееся место.

В соответствии с законом, депутатский мандат могут предложить одному из 6 кандидатов, которые были включены в свердловскую избирательную группу. Однако пока ни одному из представителей партии предложение не поступало.

 

Также будет выбран новый руководитель свердловского отделения «Справедливой России», которым также был Александр Бурков, пишет URA.ru.

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