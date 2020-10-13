Стали известны уральские города с самой сложной эпидемиологической обстановкой

За прошедшую неделю с 5 по 11 октября заболеваемость пневмонией и ОРВИ возросла в регионе почти на 8%. Текущий показатель в почти 28 тысяч заболевших превышает эпидемпорог на 18,3%.
Самая неблагоприятная ситуация складывается в Сухом Логе и Ржевском городском округе. Там региональный показатель превышен на 1,5%.
По данным Роспотребнадзора, в столице Урала за неделею почти 13,5 тысяч человек заболели ОРВИ.
Региональный показатель по пневмонии вырос на 33% по сравнению с предыдущей неделей и составляет чуть более 2,3 тысяч человек. В два раза превышен областной показатель в Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах, в ЗАТО Свободный и Краснотурьинске.
В Свердловской области не зафиксировано случаев заболевания вирусом гриппа.
Напомним, вчера жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. По их словам, к заболевшим с ОРВИ перестали приходить врачи на дом.