Экс-депутат Госдумы Ионин стал заместителем губернатора Свердловской области

Ранее Ионин занимал различные должности во властных структурах, был депутатом Госдумы России. В новой для себя должности вице-губернатора экс-парламентарий может заниматься вопросами министерства цифрового развития. Круг его будущих обязанностей сейчас обсуждается в региональном правительстве.