Экс-депутат Госдумы Ионин стал заместителем губернатора Свердловской области

Дмитрий Ионин вступает в должность 18 октября 2021 года, сообщает 66.ru.
На прошедших в сентябре 2021 года выборах, Ионин шел вторым в региональном списке от партии «Справедливая Россия — За правду».
Ранее Ионин занимал различные должности во властных структурах, был депутатом Госдумы России. В новой для себя должности вице-губернатора экс-парламентарий может заниматься вопросами министерства цифрового развития. Круг его будущих обязанностей сейчас обсуждается в региональном правительстве.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области подписал указ о назначении на должность своего первого заместителя Алексея Шмыкова.