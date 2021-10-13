Экс-депутат Госдумы Ионин стал заместителем губернатора Свердловской области

Экс-депутат Госдумы Ионин стал заместителем губернатора Свердловской области
Экс-депутат Госдумы Ионин стал заместителем губернатора Свердловской области
Сегодня, 14:40ПолитикаФото: 1МI
Указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на должность заместителя главы региона назначен экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.

Дмитрий Ионин вступает в должность 18 октября 2021 года, сообщает 66.ru.

На прошедших в сентябре 2021 года выборах, Ионин шел вторым в региональном списке от партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее Ионин занимал различные должности во властных структурах, был депутатом Госдумы России. В новой для себя должности вице-губернатора экс-парламентарий может заниматься вопросами министерства цифрового развития. Круг его будущих обязанностей сейчас обсуждается в региональном правительстве.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области подписал указ о назначении на должность своего первого заместителя Алексея Шмыкова.

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