До 21 года - не наливать. Законодатели готовят жесткую антиалкогольную программу

Проблема с алкоголизмом сегодня гораздо серьезней и опасней, чем с курением, уверены эксперты. Так, по данным главного нарколога России Евгения Брюна, более 3 миллионов россиян страдают алкоголизмом с психическими расстройствами, больше 20 миллионов сильно злоупотребляют спиртными напитками. При этом возраст приобщения к алкоголю за последние годы у нас снизился с 15 до 11 лет. Из-за потребления алкоголя из ста юношей до пенсии доживут в лучшем случае сорок. В связи с этим эксперты намерены разработать комплексную антиалкогольную программу, которая поможет молодым людям «вывезти из бутылки». Одним из ее пунктов будет жесткий запрет пропаганды и введение наказание за спаивание детей.

В большинстве новых фильмов можно встретить пропаганду алкоголя, - заявил первый заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. - Это необходимо запретить по аналогии с принятым антитабачным законом, где выкуривание сигареты героем разрешается, только если это обусловлено художественным замыслом.

То же самое касается и «вовлечения ребенка в процесс питья». По мнению авторов инициативы, необходимо штрафовать взрослых, которые по просьбе подростков покупают в магазине водку или пиво, а также тех, кто наливает детям. И неважно кто это - родители, опекуны или старшие братья.

Ну и, конечно, самым важным пунктом антиалкогольной кампании эксперты считают принятие так называемого «закона-21», запрещающего продажу спиртных напитков тем, кто младше 21 года. Эту инициативу поддерживает 76 процентов россиян (данные ВЦИОМ), однако правительство уже второй раз возвращает проект документа на доработку. Почему?

По мнению Минздрава, в материалах законопроекта не содержатся убедительных свидетельств и статистических данных, указывающих на необходимость предлагаемых мер, - объяснил Герасименко.

В ближайшее время разработчики намерены «подбить» цифры, заручиться поддержкой минздрава, Роспотребнадзора и даже Верховного суда.

Кроме того, авторы законопроекта согласны с мнением некоторых критиков, что прежде чем увеличивать возрастной ценз надо понять, почему не работают существующие законы. Напомним, что в России действует запрет на продажу алкоголя тем, кому еще нет 18 лет. Для граждан административный штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Юридические лица за данное правонарушение наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение закона чревато привлечением к уголовной ответственности. «И все равно продают», - заметил депутат.

Просто эти меры недостаточны, уверен автор законопроекта сенатор Вячеслав Фетисов. Предпринимателю несложно заплатить штраф, поскольку расходы быстро окупятся прибылью от продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Новый же законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для нарушивших закон магазинов, баров, кафе и ресторанов. Кроме того, у тех из них, кто будет продавать алкоголь молодежи до 21 года систематически, отберут лицензии. Автор документа ссылается на международный опыт. Продажа с 21 года алкоголя законодательно установлена в США, а в Норвегии крепкие алкогольные напитки продаются только с 20 лет.

Станут ли меньше пить подростки?

Меня часто спрашивают, почему в армию в 18 лет можно идти, а начинать пить в этом возрасте - нет. Да потому что психическое здоровье человека полностью формируется только к 21 году, - уверен Евгений Брюн. - Большая часть сомневающихся молодых людей скорее откажется от мысли выпить, чем будет искать способ незаконной покупки водки.

Кстати, по словам Николая Герасименко, генетическую склонность к зависимостям можно определить еще в раннем возрасте с помощью специального анализа.