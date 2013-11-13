Тагильский УВЗ поможет наладить межрегиональное сотрудничество «Россия-Казахстан»

Подписание состоялось в г. Екатеринбург в рамках юбилейного X Форума межрегионального сотрудничества «Россия–Казахстан», в котором приняли участие главы двух государств - Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Акционерное общество «Семей инжиниринг» является единственным в Казахстане предприятием, которое осуществляет капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой техники.

Корпорацию «УВЗ» на подписании представлял генеральный директор Олег Сиенко, «Семей инжиниринг» – генеральный директор Бакытжан Сеитов. Согласно договору на территории республики Казахстан будет создан Центр по сервисному обслуживанию, ремонту, переоборудованию и модернизации бронетанкового вооружения и техники. А также по поставке запасных частей, комплектующих узлов и агрегатов бронетанковой техники. В планах Уралвагонзавода обслуживать на данном предприятии танки Т-72.

Генеральный директор АО «Семей инжиниринг» Бакытжан Сеитов отметил:

- Предстоящее сотрудничество с ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является очень важным для нас событием. Открывает перед нами большие перспективы в части расширения линейки капитально-ремонтируемой, модернизируемой бронетанковой техники. Я думаю, данное сотрудничество будет плодотворным. Мы со свой стороны приложим все усилия для того, чтобы был положительный результат. Результат, который будет являться продолжением выполнения тех поручений, которые перед нами поставили руководители наших государств.

Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко: