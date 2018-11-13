Проект бюджета Свердловской области на 2019 год был принят в первом чтении

По информации от председателя комитета по бюджету, финансам и налогам ЗССО Владимира Терешкова, вопросы депутатов, возникшие в ходе заседания, будут рассматриваться в рамках заседания согласительной комиссии. Так будут обсуждаться целесообразность трат на ОЭЗ, технопарки и промпарки, объем расходов на организацию международной выставки «ЭКСПО-2025» в случае победы Екатеринбурга, а также выполнение прямых поручений Евгения Куйвашева.