Проект бюджета Свердловской области на 2019 год был принят в первом чтении
Проект бюджета Свердловской области был принят большинством голосов депутатов Законодательного собрания: «за» проголосовал 41 депутат, двое – «против».
Проект бюджета Свердловской области перед депутатами Заксобрания представила вице-губернатор министр финансов Галина Кулаченко.
Прогнозируемые доходы казны составили 239,2 млрд рублей, сумма планируемых расходов равна 245,7 млрд рублей.
У депутатов возникли вопросы относительно финансирования программы благоустройства общественных территорий, строительства новых объектов и в предполагаемых причин увеличения доходов областного бюджета.
По информации от председателя комитета по бюджету, финансам и налогам ЗССО Владимира Терешкова, вопросы депутатов, возникшие в ходе заседания, будут рассматриваться в рамках заседания согласительной комиссии. Так будут обсуждаться целесообразность трат на ОЭЗ, технопарки и промпарки, объем расходов на организацию международной выставки «ЭКСПО-2025» в случае победы Екатеринбурга, а также выполнение прямых поручений Евгения Куйвашева.
По словам Кулаченко, ожидается, что средства на развитие здравоохранения будут увеличены на 2 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. В настоящий момент на эту отрасль в бюджете заложено 16 млрд рублей, информирует «Областная газета».