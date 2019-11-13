Полпред президента в УрФО призвал сократить количество городов в России
Сегодня, 20:06ПолитикаФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге предложил начать сокращать муниципалитеты в России, пишет Ура.ру.
По мнению Цуканова, для сокращения количества муниципалитетов стоит присоединять менее успешные населённые пункты к более успешным. Он предложил политикам изучить этот вопрос. Также он пояснил, что при соединении необходимо учитывать мнение жителей регионов.
Вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал, что в Свердловской области насчитывается 94 муниципалитета. По его мнению, это много.
Есть примеры, когда администрации находятся в одном здании, но руководят разными муниципальными образованиями. Нужно найти баланс, пояснил Бидонько.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей