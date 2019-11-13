Суд отклонил часть предписаний Ростехнадзора ко ВГОКу

В период с 17 июня по 21 июня Ростехнадзор проводил плановую проверку по ранее выявленным нарушениям ВГОКа от 31 мая 2018 года и 31 февраля 2019 года. В результате мониторинга было определено, что предприятие не исправило некоторые замечания: не внесены изменения в сведения, характеризующие ОПО, не укомплектован штат работников на шахте «Естюнинская» и не устранены замечания по безопасности надшахтного копра ствола шахты «Магнетитовая-БИС». ОАО «ВГОК» подал иск в арбитражный суд Свердловской области к Уральскому управлению Ростехнадзора о признании недействительными предписания от 21 июня 2019 года.