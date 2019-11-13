Суд отклонил часть предписаний Ростехнадзора ко ВГОКу

Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными часть предписания Ростхенадзора к ОАО «ВГОК» от 21 июня 2019 года.
В период с 17 июня по 21 июня Ростехнадзор проводил плановую проверку по ранее выявленным нарушениям ВГОКа от 31 мая 2018 года и 31 февраля 2019 года. В результате мониторинга было определено, что предприятие не исправило некоторые замечания: не внесены изменения в сведения, характеризующие ОПО, не укомплектован штат работников на шахте «Естюнинская» и не устранены замечания по безопасности надшахтного копра ствола шахты «Магнетитовая-БИС». ОАО «ВГОК» подал иск в арбитражный суд Свердловской области к Уральскому управлению Ростехнадзора о признании недействительными предписания от 21 июня 2019 года.
11 ноября, суд частично удовлетворил иск ВГОКа, признав, что часть предписаний Ростехнадзора являются незаконными. По данным Высокогорского горно-обогатительного комбината, представленных в суде, предприятие провело ремонтные работы надшахтного копра ствола шахты «Магнетитовая-БИС», а для укомплектования штаба на шахте «Естюнинская» принимается участие в ярмарках вакансий, необходимость в рабочем месте публикуется в объявлениях. В решении суда также отмечено, что из-за нерентабельности «Магнетитовой» определён срок её консервации — 2021 год. Ремонт ограждающих конструкций здания копра шахты обойдётся почти в семь миллионов рублей, а сметная стоимость консервации объекта — около 200 миллионов рублей.