В России планируют ужесточить наказание за хулиганство и оскорбление граждан

В новой редакции может появиться отдельная глава касательно правонарушений, посягающих на избирательные права. В состав «мелкого хулиганства» включат отправление естественных надобностей в общественном месте. За подобные нарушения штраф увеличат в два-три раза.

В кодексе появится новое правонарушение — выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах. На законодательном уровне будет уточнен список общественных мест. Речь идет не только об улицах, вокзалах и аэропортах, но и местах общего пользования в жилых домах.

Планируется выделить новую статью 6.9, подразумевающую ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности. Согласно ей, вмешательство в адвокатскую деятельность и воспрепятствование ей грозит штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц.

Возможно увеличение штрафа за оскорбление граждан. Он вырастет до пяти тысяч рублей.