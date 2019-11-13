В России появится административный штраф за выгул собак без намордника и поводка

Сумма наказания будет составлять от двух до пяти тысяч рублей.

Столько же заплатят и те, кто нарушит право на использование государственного языка или республики. Более того, должностные лица будут привлекаться к ответственности за дискриминацию, а штраф за нарушение составит 10-15 тысяч рублей.

Еще одним нововведением станет переквалификация справления естественных потребностей в мелкое хулиганство. Штраф за это нарушение вырастет в пять раз и составит от трех до пяти тысяч рублей, а также могут быть назначены обязательные работы сроком до 40 часов.

Будет уточняться и само понятие общественного места — это улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.

Планируется добавить статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности. Так, если кто-то будет мешать защитнику выполнять свои обязанности, в том числе неправомерно отказываться предоставлять информацию, то штраф составит от двух до пяти тысяч рублей. Если это должностное лицо, то сумма будет выше — от пяти до десяти тысяч рублей.