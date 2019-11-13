Верховный суд: использовать амнистии капиталов запрещено в любых категориях дел

Это разъяснение дополняет формулировку президиума Верховного суда от 30 октября, когда сообщалось, что нельзя использовать декларации амнистии капиталов в качестве доказательств по уголовному делу.

Дополнительное пояснение появилось после выступления президента РФ Владимира Путина, когда он поручил правительству следить за соблюдением запрета на использование деклараций против предпринимателей.