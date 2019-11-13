Верховный суд: использовать амнистии капиталов запрещено в любых категориях дел
Сегодня, 16:58ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Верховный суд РФ пояснил, что использование амнистии капиталов против предпринимателей запрещено как в уголовных делах, так и в налоговых и административных, сообщает «Медуза».
Это разъяснение дополняет формулировку президиума Верховного суда от 30 октября, когда сообщалось, что нельзя использовать декларации амнистии капиталов в качестве доказательств по уголовному делу.
Дополнительное пояснение появилось после выступления президента РФ Владимира Путина, когда он поручил правительству следить за соблюдением запрета на использование деклараций против предпринимателей.
Несмотря на это, декларация об амнистии была приобщена ФСБ к делу о хищении, возбуждённого против главы порта Усть-Луга Валерия Израйлита. Даже после разъяснения Верховного суда суд в Петербурге отказался исключить декларацию Израйлита из доказательств.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей