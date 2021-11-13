Экс-директор НТМК Алексей Кушнарев получил новый высокий пост

Экс-директор НТМК Алексей Кушнарев получил новый высокий пост
Экс-директор НТМК Алексей Кушнарев получил новый высокий пост
Сегодня, 17:25ПолитикаФото: 1MI
Бывший управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев стал первым заместителем генерального директора компании «Металлоинвест», которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.

Кушнарев получил новую должность: директор по производству. Теперь он будет заниматься разработкой и реализацией стратегии и производсвенных планов предприятий «Металлоинвеста», контролировать качество продукции и бесперебойное производство, займется совершенствованием технологий и производственных процессов, а также реализацией крупных производственных проектов, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, Алексей Кушнарев входил в клан ЕВРАЗ НТМК. Данный клан в большей степени влияет на региональном и местном уровне, а его позиции плотно укрепились на муниципальном и региональном уровнях еще со времен Сергея Носова.

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Нижний Тагил
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