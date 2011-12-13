Тагильские единороссы обсудили итоги выборов

4 марта 2012 года тагильчане будут выбирать не только президента РФ, но иновый состав представительного органа власти: 13 депутатов поодномандатным округам и 14 по партийным спискам. На заседанииполитсовета партийцы вполне самокритично обсудили итоги минувшейкампании. По словам секретаря городской организации единороссовАлександра Маслова, результаты декабрьских выборов могли быть и лучше,если бы на результат работали все члены политсовета, а не меньшаяполовина из них. Есть серьезные претензии и к работе депутатскогокорпуса – некоторые народные избранники местного значения использовалисвои ресурсы на ожидаемый результат мартовских, а не декабрьскихвыборов.

Информация о том, как все мы работали, есть не только у меня.Определенные выводы будут сделаны позже. И вот вопрос – стоит линекоторым из нас и далее находиться в составе политсовета и, тем более,баллотироваться в городскую думу? Предлагаю подумать каждому заявилА. Маслов.

Но, пожалуй, самым ярким было выступление члена политсовета ОльгиСавельевой, отвечавшей в период выборов за работу с ветеранами.Результаты могли быть лучше, уточнила женщина, если бы городскиечиновники относились к людям более внимательно. Как уже сообщалось, тримесяца подряд в Нижнем Тагиле десятки пожилых людей не могли получитьположенные по федеральному законодательству льготы на оплату услуг ЖКХтолько потому, что этому противодействовали чиновники мэрии. Добавим кэтому плюсом двойные, тройные квитанции на оплату услуг ЖКХ –разобраться простому человеку в такой «целесообразности» простоневозможно. А некоторые господа из мэрии предлагают людям, включаяграждан 70-80-90-летнего возраста, самостоятельно решать свои проблемы всуде.

Когда же этому придет конец? Когда эти люди будут исполнять законы?Когда, наконец, они же будут за это наказаны? Таких чиновников надо бытоже на три месяца лишить зарплаты, тогда они научатся относиться клюдям по-человечески. Спуститесь, господа, вниз и посмотрите, как людиживут! Лично мне очень обидно за тот процент, который партия получила надекабрьских выборах в Нижнем Тагиле! -- бросила упрек присутствующим взале чиновникам Ольга Ниловна Савельева.

А между тем уже на следующей неделе в Нижнем Тагиле пройдет процедурапраймериз по отбору достойных кандидатов в депутаты городской думы.