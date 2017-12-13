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Новости Нижнего Тагила

Мигранты будут выселены из офисов работодателей

13 декабря 2017, 11:30Добавить новость
Россия,мигранты,регистрация,поправки,законодательство,УК,нелегалы
Фиктивно зарегистрированные в нежилых помещениях иностранцы будут сняты с учета по месту пребывания.

Как сообщают «Известия», новые поправки в миграционном законодательстве гласят, что работодатели, допустившие данную регистрацию, получат штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 3 лет.

В настоящее время такие меры применяются только к работодателям, которые нелегально «прописывают» приезжих в квартирах.

К фиктивной постановке на учет в России иностранцев будет относиться не только их нелегальное проживание в квартирах, но и в нежилых помещениях. Регистрация считается нелегальной в ситуациях, когда приезжий встал на учет по фиктивному месту нахождения или по поддельным документам или адресу, по которому не планировал проживать. Зарегистрированных в офисах снимут с учета.

Планируется внести поправки в УК для владельцев таких «резиновых» офисов, так как сейчас уголовная ответственность применяется только к хозяевам жилых помещений, где проживают нелегалы.

Поправки будут рассмотрены на пленарном заседании в январе. Данные меры направлены на усложнение легализации иностранцев в России для уменьшения рисков проявления терроризма в стране.

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