Мигранты будут выселены из офисов работодателей

Как сообщают «Известия», новые поправки в миграционном законодательстве гласят, что работодатели, допустившие данную регистрацию, получат штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 3 лет.



В настоящее время такие меры применяются только к работодателям, которые нелегально «прописывают» приезжих в квартирах.



К фиктивной постановке на учет в России иностранцев будет относиться не только их нелегальное проживание в квартирах, но и в нежилых помещениях. Регистрация считается нелегальной в ситуациях, когда приезжий встал на учет по фиктивному месту нахождения или по поддельным документам или адресу, по которому не планировал проживать. Зарегистрированных в офисах снимут с учета.



Планируется внести поправки в УК для владельцев таких «резиновых» офисов, так как сейчас уголовная ответственность применяется только к хозяевам жилых помещений, где проживают нелегалы.



Поправки будут рассмотрены на пленарном заседании в январе. Данные меры направлены на усложнение легализации иностранцев в России для уменьшения рисков проявления терроризма в стране.