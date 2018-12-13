Бюджет Нижнего Тагила будет утверждён 20 декабря

13 декабря парламентарии на двадцать первом заседании Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва приняли десятую и последнюю корректировку бюджета города.

Изменения, озвученные замглавы по финансовой политике Алексеем Бурдиловым, касались поступления в город около 300 миллионов рублей субсидий.

100 миллионов рублей будут направлены школе в микрорайоне «Муринские пруды», 107 миллионов – на проект «Светлый город», 9 миллионов – на повышение оплаты работникам культуры и 80 миллионов рублей – на переселение жителей Нижнего Тагила из аварийного жилья.

Помимо этого корректировка произошла из-за перераспределения средств, уменьшения расходов и экономии главными распорядителями бюджетных средств. В частности, управлениям и отделам удалось сэкономить в связи с проведением конкурсных процедур, о чем руководители управлений доложили депутатам ранее.

1 Бюджет на развитие спорта в Нижнем Тагиле может увеличиться на 200 миллионов рублей Фото В Нижнем Тагиле в 2019 году может увеличиться бюджет на спорт, обеспечение атлетов и спортивных учреждений. Запланированная на 2019 год сумма – 840,971 миллиона рублей – превышает прошлогодний показатель почти на 200 миллионов (639,013 миллиона рублей – 2018 год).