Бюджет Нижнего Тагила будет утверждён 20 декабря

20 декабря в Нижнем Тагиле пройдёт заседание по утверждению бюджета города на 2019 год. Это предстоит сделать представительному органу местного самоуправления.
13 декабря парламентарии на двадцать первом заседании Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва приняли десятую и последнюю корректировку бюджета города.
Изменения, озвученные замглавы по финансовой политике Алексеем Бурдиловым, касались поступления в город около 300 миллионов рублей субсидий.
100 миллионов рублей будут направлены школе в микрорайоне «Муринские пруды», 107 миллионов – на проект «Светлый город», 9 миллионов – на повышение оплаты работникам культуры и 80 миллионов рублей – на переселение жителей Нижнего Тагила из аварийного жилья.
Помимо этого корректировка произошла из-за перераспределения средств, уменьшения расходов и экономии главными распорядителями бюджетных средств. В частности, управлениям и отделам удалось сэкономить в связи с проведением конкурсных процедур, о чем руководители управлений доложили депутатам ранее.
Окончательное утверждение запланировано на 20 декабря, где парламентарии Нижнего Тагила отдадут свои голоса за принятие бюджета. В 2018 году главный финансовый документ муниципалитета изменялся 10 раз, в итоге прибавив 2,2 миллиарда рублей – до 12,7 миллиардов рублей.
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