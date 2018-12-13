Депутат Сергей Бидонько назначен вице-губернатором Свердловской области

17 декабря Сергей Бидонько вступит в должность заместителя губернатора по внутренней политике Свердловской области. Этот пост появился в процессе преобразования структуры власти. Теперь он должен сложить депутатский мандат, чтобы в Серовском одномандатном избирательном округе Свердловской области могли объявить довыборы в Госдуму.