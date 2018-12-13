Депутат Сергей Бидонько назначен вице-губернатором Свердловской области
Сегодня, 08:45ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Депутат Госдумы Сергей Бидонько назначен вице-губернатором по внутренней политике Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
17 декабря Сергей Бидонько вступит в должность заместителя губернатора по внутренней политике Свердловской области. Этот пост появился в процессе преобразования структуры власти. Теперь он должен сложить депутатский мандат, чтобы в Серовском одномандатном избирательном округе Свердловской области могли объявить довыборы в Госдуму.
На съезде партии «Единая Россия» Сергей Бидонько вошел в состав Генерального совета партии, сообщает «Областная газета».
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