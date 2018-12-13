Предназначавшиеся чиновникам и мэру Екатеринбурга деньги пойдут на ремонт школ
356 млн рублей, которые планировалось потратить на повышение зарплаты депутатам гордумы и мэру Александру Высокинскому, будут направлены на реконструкцию и ремонт школ.
Депутаты Екатеринбурга и глава города Александр Высокинский приняли решение, что зарплаты чиновников будут увеличены на 4,3%, а заработная плата мэра останется прежней. Высвобожденные 365 млн рублей будут направлены на реконструкцию и ремонт школ города.
Повышение на 1,4 млн рублей, которое было запланировано для меня, — его отрезали. Я не умер. 356 млн рублей, которые должны были пойти на повышение зарплат 1,5 тыс. чиновникам, будут перераспределены на капитальные ремонты школ. Народ переживет, будем стараться объяснять им это решение, заявил Высокинский.
Спикер гордумы Игорь Володин пояснил, что повышение зарплат на 4,5% будет рассмотрено на очередном заседании 25 декабря, информирует Znak.com.
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