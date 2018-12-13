Предназначавшиеся чиновникам и мэру Екатеринбурга деньги пойдут на ремонт школ

Депутаты Екатеринбурга и глава города Александр Высокинский приняли решение, что зарплаты чиновников будут увеличены на 4,3%, а заработная плата мэра останется прежней. Высвобожденные 365 млн рублей будут направлены на реконструкцию и ремонт школ города.

Повышение на 1,4 млн рублей, которое было запланировано для меня, — его отрезали. Я не умер. 356 млн рублей, которые должны были пойти на повышение зарплат 1,5 тыс. чиновникам, будут перераспределены на капитальные ремонты школ. Народ переживет, будем стараться объяснять им это решение, заявил Высокинский.