ЕР защитит права россиян при рассмотрении проекта закона о QR-кодах

Партия «Единая Россия» выступила за защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах. Документ был отправлен в регионы, где прошло общественное обсуждение с участием депутатов. Предложения были озвучены в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Партия высказалась в защиту прав тех, кто перенес коронавирус бессимптомно. Они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенной болезни при наличии антител, пишет Nashgorod.ru. «Гражданам, у которых были положительные ПЦР после 1 января, предложат пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать исключительно результат „да“ или „нет“. Соотносить информацию с данными базы положительных тестов и в случае совпадения выдавать документ, действующий в течение года. Людям, которые не сдавали тесты, которым не ставили диагноз, но знающим, что есть антитела, предложат сдать тест на антитела при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на „Госуслуги“. Им также оформят документ о перенесенной болезни на шесть месяцев», — рассказала Татьяна Голикова. Кроме этого, в «Единой России» предложили конкретизировать список оснований для медотвода при вакцинации от коронавируса. Как рассказала вице-премьер, он будет представлен уже в декабре. После его утвердят и доведут до всех медицинских учреждений, в частности до тех, кто организует вакцинацию.Как пишет сайт ER.ru, в «Единой России» также рассказали о необходимости введения дополнительных мер защиты граждан в ходе проведения массовых мероприятий. Ими предусматривается организация ПЦР-тестирования для имеющих медотвод от вакцинации. Также привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на шесть месяцев при наличии антител, если это подтверждено соответствующим тестированием. Татьяна Голикова уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры с другими странами о взаимном признании сертификатов.

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