В списке 100 ведущих политиков России – представитель УрФО

Составляя этот перечень, специалисты отметили резкое снижение влияния региональных элит, теперь ведущие политики – в основном – федерального масштаба. Винниченко попал в этот список впервые, он занимает 88 место. Ну а под номером один традиционно – премьер-министр Владимир Путин, и лишь потом следует президент России Дмитрий Медведев.