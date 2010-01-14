В списке 100 ведущих политиков России – представитель УрФО
14 января 2010, 16:19ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это полпред президента в УРФО Николай Винниченко. Рейтинг за 2009 год опубликован в Независимой Газете, он был составлен экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций.
Составляя этот перечень, специалисты отметили резкое снижение влияния региональных элит, теперь ведущие политики – в основном – федерального масштаба. Винниченко попал в этот список впервые, он занимает 88 место. Ну а под номером один традиционно – премьер-министр Владимир Путин, и лишь потом следует президент России Дмитрий Медведев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей